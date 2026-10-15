Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 äußerte sich am 13.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 9,00 ARS, nach 187,75 ARS im Vorjahresvergleich.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 38 094,19 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 19,52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 einen Umsatz von 31 873,90 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at