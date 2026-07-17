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17.07.2026 06:31:29
Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 präsentierte in der am 15.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
In Sachen EPS wurden 213,20 ARS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 175,35 ARS je Aktie eingenommen.
Im abgelaufenen Quartal hat Johnson Johnson CertDeposito ArgRepr 02 35 659,89 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 30,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 27 271,88 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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