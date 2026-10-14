Johnson Johnson präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Johnson Johnson hat am 13.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,09 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Johnson Johnson 2,12 USD je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,86 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,40 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 23,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at