Johnson Johnson Un gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Johnson Johnson Un hat am 21.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite hat Johnson Johnson Un im vergangenen Quartal 132,52 Milliarden BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Johnson Johnson Un 131,46 Milliarden BRL umsetzen können.

Umsatzseitig wurden 522,59 Milliarden BRL vermeldet. Im Vorjahr hatte Johnson Johnson Un 478,82 Milliarden BRL umgesetzt.

Redaktion finanzen.at