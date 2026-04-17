Johnson Johnson Un stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Johnson Johnson Un präsentierte in der am 14.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 128,03 Milliarden BRL. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 126,48 Milliarden BRL.

Redaktion finanzen.at