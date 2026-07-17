Johnson Johnson Un: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Johnson Johnson Un hat am 15.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,95 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 127,90 Milliarden BRL. Im Vorjahreszeitraum waren 134,56 Milliarden BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at