Johnson Johnson Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Johnson Johnson Un hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Umsatz wurde auf 130,48 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 130,73 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at