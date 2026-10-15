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15.10.2026 06:31:29
Johnson Johnson Un zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Johnson Johnson Un hat am 13.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Der Umsatz wurde auf 130,48 Milliarden BRL beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 130,73 Milliarden BRL umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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