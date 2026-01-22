Johnson Johnson veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Johnson Johnson präsentierte in der am 21.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,56 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,08 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Johnson Johnson einen Umsatz von 22,52 Milliarden USD eingefahren.

Johnson Johnson hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 11,03 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 5,79 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 94,19 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 6,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 88,82 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at