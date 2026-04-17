Johnson Johnson: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Johnson Johnson hat am 14.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,14 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 4,54 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite standen 24,06 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,89 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at