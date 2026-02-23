Honeywell Aktie
WKN: 870153 / ISIN: US4385161066
|Verhandlungen
|
23.02.2026 10:25:39
Johnson Matthey-Aktie stürzt ab: Honeywell drückt Übernahmepreis
Laut Mitteilung konnte man sich bei dem Verkauf des Geschäftsbereichs Catalyst Technologies an die US-Amerikaner nun auf einen Unternehmenswert von rund 1,325 Milliarden britische Pfund (1,5 Mrd Euro) einigen - deutlich weniger als die im Mai 2025 vereinbarten 1,8 Milliarden Pfund. Dies ließ den Johnson Matthey-Kurs in London zuletzt um 15,06 Prozent absacken auf 19,57 Pfund. Die Honeywell-Aktie notiert im vorbörslichen NASDAQ-Handel zeitweise um 0,2 Prozent ab auf 243,48 US-Dollar. Die Titel erreichten ein Tief seit Ende November.
Analyst Chris Counihan vom Investmenthaus Jefferies rechnete vor, die Preissenkung für den Enzym-Produzenten entspreche etwa 270 Pence je Aktie - ein Betrag, der aber durch steuerliche Effekte noch reduziert werden könnte. Counihan bezeichnete das Ergebnis als "sicherlich nicht optimal", aber immer noch besser als vorherige Berichte vom Wochenende, wonach Honeywell eine Aufkündigung der Übernahme in Betracht gezogen habe.
/tih/mis
FRANKFURT (dpa-AFX Broker)
