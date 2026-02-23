Johnson Matthey Aktie
WKN: 855808 / ISIN: GB0004764071
|
23.02.2026 09:36:58
Johnson Matthey slashes price on sale of key unit to Honeywell
FTSE 250 company will sell catalyst technologies business to US conglomerate for £1.3bn instead of £1.8bnWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
