Johnson Outdoors Inc. Q4 Loss Narrows
(RTTNews) - Johnson Outdoors Inc. (JOUT) reported Loss for fourth quarter of -$29.05 million
The company's earnings came in at -$29.05 million, or -$2.83 per share. This compares with -$34.27 million, or -$3.35 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 28.2% to $135.76 million from $105.87 million last year.
Johnson Outdoors Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$29.05 Mln. vs. -$34.27 Mln. last year. -EPS: -$2.83 vs. -$3.35 last year. -Revenue: $135.76 Mln vs. $105.87 Mln last year.
