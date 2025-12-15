Johnson Outdoors legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Johnson Outdoors hat am 12.12.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Johnson Outdoors vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 2,83 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3,350 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz wurde auf 135,8 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 105,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -3,350 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Johnson Outdoors ein EPS von -2,600 USD in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,07 Prozent auf 592,41 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 592,85 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at