Johnson Outdoors: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Johnson Outdoors hat am 08.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,89 USD, nach 0,220 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 168,4 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 194,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at