Johnson Outdoors stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Johnson Outdoors äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Johnson Outdoors vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,33 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,490 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 140,9 Millionen USD gegenüber 107,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at