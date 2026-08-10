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10.08.2026 06:31:29
Johnson Outdoors veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Johnson Outdoors hat sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,720 USD erwirtschaftet worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 189,7 Millionen USD – ein Plus von 5,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johnson Outdoors 180,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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