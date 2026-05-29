Johnson Pharmacare: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Johnson Pharmacare hat am 27.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,01 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1,010 INR vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at