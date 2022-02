Johnson: Verbündete müssen in Ukraine-Krise zusammenstehen

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der britische Premier Boris Johnson hat die Verbündeten zu einer entschlossenen und gemeinsamen Unterstützung der Ukraine gegen einen möglichen russischen Angriff aufgefordert. Bei einem russischen Einmarsch in die Ukraine werde man Zeuge der Zerstörung eines demokratischen Staates sein, dem diese Unterstützung immer zugesichert worden sei. "Wie hohl, wie bedeutungslos, wie beleidigend würden diese Worte wirken", warnte Johnson. Er drohte Russland entschiedene Sanktionen als Reaktion auf eine Aggression an. Johnson: "Was immer in den nächsten Wochen passiert, wir können nicht erlauben, dass europäische Staaten von Russland erpresst werden."/cn/DP/zb