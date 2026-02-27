|
27.02.2026 06:31:29
Johore Tin Bhd Registered hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Johore Tin Bhd Registered gab am 25.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS lag bei 0,06 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Johore Tin Bhd Registered ebenfalls ein EPS von 0,060 MYR je Aktie vermeldet.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent auf 192,8 Millionen MYR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 184,8 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,230 MYR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Johore Tin Bhd Registered ein Gewinn pro Aktie von 0,220 MYR in den Büchern gestanden.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,46 Prozent auf 689,37 Millionen MYR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 729,20 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
