Johore Tin Bhd Registered: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Johore Tin Bhd Registered hat am 22.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,06 MYR. Im Vorjahresviertel waren 0,050 MYR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 14,75 Prozent auf 180,7 Millionen MYR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 157,5 Millionen MYR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at