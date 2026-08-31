Johore Tin Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Johore Tin Bhd Registered hat am 28.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 0,07 MYR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,060 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 222,1 Millionen MYR – ein Plus von 34,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Johore Tin Bhd Registered 164,6 Millionen MYR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at