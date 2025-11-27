Johore Tin Bhd Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Johore Tin Bhd Registered hat am 26.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Johore Tin Bhd Registered hat ein EPS von 0,06 MYR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit 0,060 MYR auf dem gleichen Niveau gelegen.

Das vergangene Quartal hat Johore Tin Bhd Registered mit einem Umsatz von insgesamt 174,5 Millionen MYR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 194,0 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren, um 10,03 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at