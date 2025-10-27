Join In A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Join In A hat am 24.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS belief sich auf 0,84 CNY gegenüber 0,220 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Join In A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 77,38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4,43 Milliarden CNY im Vergleich zu 19,57 Milliarden CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at