Join In A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Join In A lud am 15.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Join In A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,17 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 94,28 Prozent auf 697,9 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte Join In A 12,21 Milliarden CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at