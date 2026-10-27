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27.10.2026 06:31:29
Joincare Pharmaceutical Group Industry: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Joincare Pharmaceutical Group Industry hat am 26.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Joincare Pharmaceutical Group Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,13 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,170 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 3,09 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 13,73 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,58 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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