Joincare Pharmaceutical Group Industry: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Joincare Pharmaceutical Group Industry hat sich am 24.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 0,12 CNY gegenüber 0,200 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 2,86 Milliarden CNY – das entspricht einem Abschlag von 24,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,81 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at