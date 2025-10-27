Joincare Pharmaceutical Group Industry: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Joincare Pharmaceutical Group Industry hat am 25.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,24 USD, nach 0,250 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 500,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 505,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at