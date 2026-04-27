Joincare Pharmaceutical Group Industry informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Joincare Pharmaceutical Group Industry hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,23 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,230 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,72 Milliarden CNY – eine Minderung von 8,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at