Joincare Pharmaceutical Group Industry legte Quartalsergebnis vor

Joincare Pharmaceutical Group Industry hat sich am 25.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,180 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,14 Prozent auf 3,58 Milliarden CNY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,62 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at