Joincare Pharmaceutical Group Industry legte Quartalsergebnis vor

Joincare Pharmaceutical Group Industry präsentierte am 26.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,19 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,240 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig standen 458,0 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 8,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Joincare Pharmaceutical Group Industry 500,1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at