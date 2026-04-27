Joincare Pharmaceutical Group Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Joincare Pharmaceutical Group Industry hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,33 USD gegenüber 0,320 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Joincare Pharmaceutical Group Industry in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 537,5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 562,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at