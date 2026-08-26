Joincare Pharmaceutical Group Industry stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Joincare Pharmaceutical Group Industry präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,280 USD je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 420,4 Millionen USD, gegenüber 526,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 20,18 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at