Joindre Capital Services: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Joindre Capital Services ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Joindre Capital Services die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,53 INR gegenüber 1,43 INR im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 107,1 Millionen INR – ein Plus von 5,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Joindre Capital Services 101,4 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at