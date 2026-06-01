Joindre Capital Services stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Joindre Capital Services präsentierte am 29.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,99 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,52 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,04 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 99,1 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 99,1 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 10,11 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 7,20 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 16,45 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 403,89 Millionen INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 483,41 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at