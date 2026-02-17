17.02.2026 06:31:28

Joindre Capital Services veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Joindre Capital Services gab am 14.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,20 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,050 INR erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 9,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 109,1 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 98,9 Millionen INR.

Börse aktuell - Live Ticker

Märkte in Fernost uneins - Feiertag in Shanghai
Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentieren sich am zweiten Handelstag der Woche uneinheitlich.
