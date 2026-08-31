Joinn Laboratories (China) A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Joinn Laboratories (China) A ließ sich am 28.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Joinn Laboratories (China) A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,69 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,69 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 387,7 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 381,2 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at