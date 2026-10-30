Joinn Laboratories (China) A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Joinn Laboratories (China) A hat sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,25 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,030 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 53,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 484,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 316,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at