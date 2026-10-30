Joinn Laboratories (China) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Joinn Laboratories (China) äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,29 HKD gegenüber 0,030 HKD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 563,1 Millionen HKD vermeldet – das entspricht einem Plus von 62,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 345,7 Millionen HKD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at