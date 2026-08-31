Joinn Laboratories (China) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Joinn Laboratories (China) hat am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Joinn Laboratories (China) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 57,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 52,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at