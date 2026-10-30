Joinn Laboratories (China) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Joinn Laboratories (China) hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Joinn Laboratories (China) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 71,8 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 62,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 44,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at