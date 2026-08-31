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31.08.2026 06:31:29
Joinn Laboratories (China) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Joinn Laboratories (China) hat am 28.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,80 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,030 HKD erwirtschaftet worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,48 Prozent auf 446,2 Millionen HKD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 411,4 Millionen HKD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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