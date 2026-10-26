Jointown Pharmaceutical Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jointown Pharmaceutical Group präsentierte in der am 23.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,100 CNY ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz wurden 42,17 Milliarden CNY gegenüber 38,22 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at