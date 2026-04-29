Jointown Pharmaceutical Group stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jointown Pharmaceutical Group hat am 27.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,14 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 44,78 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 38,38 Milliarden CNY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,440 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,500 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 161,21 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 151,63 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 0,462 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 160,50 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at