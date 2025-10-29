|
Jointown Pharmaceutical Group stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jointown Pharmaceutical Group hat am 27.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,10 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,090 CNY je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jointown Pharmaceutical Group im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,41 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 38,22 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 36,26 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Analysten hatten für das Jahresviertel einen Gewinn je Aktie von 0,099 CNY prognostiziert, während sie den Umsatz bei 41,76 Milliarden CNY gesehen hatten.
