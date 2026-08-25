Jointown Pharmaceutical Group zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jointown Pharmaceutical Group präsentierte in der am 24.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jointown Pharmaceutical Group 0,100 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 42,50 Milliarden CNY gegenüber 39,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at