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06.11.2026 06:31:28
JOJO zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
JOJO hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 0,04 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JOJO 0,030 INR je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite standen 47,7 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,7 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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