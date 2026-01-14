International Aktie
WKN DE: A0LC2G / ISIN: GB00B188SR50
|
14.01.2026 09:43:44
Jollibee CFO says growth supports 2027 US listing of international arm
The international business accounts for 6,800 of 10,300 stores by the end of last year’s third quarterWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!