12.03.2026 06:31:29
Jollibee Foods gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Jollibee Foods hat am 11.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Es stand ein EPS von 0,13 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jollibee Foods noch ein Gewinn pro Aktie von 0,110 USD in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,70 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,38 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,27 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
In Sachen EPS wurden 0,650 USD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jollibee Foods 0,620 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite hat Jollibee Foods im vergangenen Geschäftsjahr 5,31 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jollibee Foods 4,71 Milliarden USD umsetzen können.
