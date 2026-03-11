Jollibee Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jollibee Foods hat am 11.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,90 PHP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,57 PHP je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 80,89 Milliarden PHP – das entspricht einem Zuwachs von 9,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 73,69 Milliarden PHP erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 9,39 PHP je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Jollibee Foods ein Gewinn pro Aktie von 8,85 PHP in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 305,11 Milliarden PHP – ein Plus von 13,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Jollibee Foods 269,94 Milliarden PHP erwirtschaftet hatte.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 10,01 PHP je Aktie sowie einen Umsatz von 300,67 Milliarden PHP festgelegt.

Redaktion finanzen.at