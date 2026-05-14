Jollibee Foods legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Jollibee Foods hat am 12.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,23 PHP eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,07 PHP je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,00 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 76,55 Milliarden PHP, während im Vorjahreszeitraum 70,23 Milliarden PHP ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at